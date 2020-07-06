С 1 июля возобновилось регулярное и чартерное авиасообщение между Харьковом и Турцией, и первые туристы спешат поделиться своими впечатлениями от отдыха

Так, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк сообщил, что сейчас отдыхает в Анталии и порадовался тому, что сезон удался, потому что «нет русских». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Последний раз такое было в 2016 году, когда Путин запретил своим крипакам туристические поездки в эту страну уже не помню по какому поводу. Теперь вот причиной стал коронавирус. Как результат - в отеле только турки и украинцы. За исключением нескольких казахов и белорусов). Никаких пьяных дебошей, тагила и прочего крымнаша. Персонал привыкает отвечать «будь ласка»», – подчеркивает юрист.

Отдельно он затронул и вопрос цены отдыха. Как оказалось, заграничное побережье по стоимости может дать фору Одессе и другим курортам, которые сейчас забиты теми, кто за границу таки полететь не смог.

«Ценник по итогу получается дешевле Бердянска и Кирилловки, не говоря уже об Одессе или Коблево. Все чинно, комфортно и практически по-домашнему! Воздух +32, море +28! Несмотря на специфику карантинных ограничений, all inclusive работает в полном объеме)», – отметил Черняк.

Отметим, что, кроме Анталии, харьковчане также могут летать в Стамбул. С 16 июля туристы также смогут полететь прямыми чартерными рейсами в Даламан и Бодрум.

Турция принимает пассажиров из Украины без тестирования на коронавирус и обсервации. После возвращения украинским гражданам самоизоляция также не нужна, ведь по состоянию на 25 июня Турция входит в зелёную зону стран, в которых COVID-19 болеют меньше 40 человек на 100 000 населения.

Напомним, скандальный харьковский юрист похвастался отдыхом в Одессе.

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