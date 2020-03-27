Группа туристов из Харькова не может вылететь с Бали из-за безразличия украинских дипломатов и отмены рейсов МАУ

Об этом изданию NewsRoom рассказал волонтер Сергей Пономаренко, который оказался заложником ситуации.

Он пояснил, что еще 16 марта были поданы документы на эвакуацию, однако их приняли лишь два дня спустя. Правда, сразу после приема бумаг их проблемой вообще перестали заниматься.

Как результат – 23 марта билеты были аннулированы. Когда харьковчане смогут вернуться домой, они банально не знают.

«Посольство Украины в Индонезии не берет трубку три дня. Когда были рейсы, их заботили лишь те люди, у которых просрочка по визе. Все дипломатические представительства нас «футболят» по кругу. Информации нет, и это самая большая проблема. Система «Друг», которую активно пиарили, не работает. Мы потеряли деньги, а взамен нам дали фантики, которые нужно использовать в течение года», – пояснил Пономаренко.

В группе, которая «застряла» в Индонезии, около полусотни харьковчан. Они вынуждены были перебраться с виллы в гостиницу. Местные власти с пониманием отнеслись к ситуации и пообещали, что не накажут украинцев за просрочку виз.

Тем временем, пока представители Украины молчат, помощь в эвакуации украинских туристов предложила российская сторона. Пономаренко и его близкие от такого жеста отказались и ждут, что родина о них вспомнит.

«Проблема в том, что люди покупают билеты и просто теряют деньги из-за отсутствия информации. Одни купили в Таиланд, но выяснилось, что там нужна справка о здоровье. Нам могли продать билеты в ОАЭ, которые только для граждан этой страны. Есть вариант сегодня добраться до Катара и оттуда домой. А еще минимальная надежда на МАУ. Мы не просим поддержки от государства, чиновники только путают. От них нужен 100% маршрут», – пояснил мужчина.

100% подтверждаю так как сам+ 6 чел нахожусь в этой ситуации. В добавок МИД инфы не дает. Посольство Украины в... Gepostet von Sergey Ponomarenko am Mittwoch, 25. März 2020

Ранее мы рассказывали о том, как харьковские туристы не могли несколько дней улететь из Испании.

Мы также писали о том, что скандал с застрявшими в аэропорту украинцами разгорелся в Египте. О нем рассказала в своем Instagram украинская блогерша Лидия Кошарская, которая стала одной из пострадавших. Как выяснилось, туристы не смогли вовремя вылететь домой по окончанию отдыха в жаркой стране. Люди винят в случившемся своего туроператора – компанию Join UP!.

«Мы в плену. Просто застряли в чужой стране в аэропорту не самого лучшего типа! Без всякого доступа к информации! Благодаря себе купили новую симку и имеем связь с внешним миром!», — пожаловалась Кошарская.

Напомним, что россиянку настигла участь Айседоры Дункан на курорте в Турции.

Как сообщала Politeka, детей массово не выпускают за границу на Львовщине.

Также Politeka писала, что украинские туристы чудом выжили.