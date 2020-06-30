Харьковский юрист и бизнесмен Владислав Безрук, известный еще как «Мамонт», похвастался роскошным отдыхом в Одессе

Глава юридической компании «Легион», на которого покушались два года назад покушались в Харькове, – человек вестма состоятельный, что не устает демонстрировать в социальных сетях, передает Politeka.net.

В своем сториз мужчина похвастался отдыхом в Одессе. Среди прочего, он делился с подписчиками фотографиями чеков из ресторанов и ночных клубов, в которых указаны пяти- и шестизначные суммы, демонстративно дал официантке семь тысяч гривен чаевых и даже опубликовал видео досуга.

Так, не успел он поделиться чеком из ресторана «Рыба» на 93 600 гривен, как вскоре выложил в сеть счет на 124 тысячи из заведения Ibiza Beach Club, что на пляже Аркадия, а затем счет из того же клуба на 78 900 гривен.

Как видно на фото, платить Мамонт предпочитает наличными, демонстрируя на фото россыпи 500-гривневых купюр и пачки по 200 грн.

Отметим, что в комментариях в Инстаграм Безурка упрекнули в чрезмерном сорении деньгами.

«Лучше бы похвастались, как помогаете детским домам, покупаете аппараты в медицинские учреждения... А это 🎪 Пьяные разговоры, кидания деньгами... Деградируем, ребята, деградируем..», – написал один из фолловеров и тут же нарвался на «ответку».

Компания «Легион» специализируется на работе с представителями аграрного сектора, предоставляет услуги по оформлению земли, защите от рейдеров и выбивании проблемных долгов.

10 октября 2018 года на Безрука было совершенно нападение. Неизвестные открыли стрельбу в момент, когда бизнесмен вместе с приятелями выходил из спортклуба YOD. В результате перестрелки мужчина был ранен в плечо.

Одной из версий совершения данного преступления, которую рассматривало следствие, являлся конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке.

Напомним, как бывшая харьковчанка стала одной из богатейших женщин России и Украины.

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