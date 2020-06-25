Пока что это два водоема

На двух популярных пляжах Харькова выявили новую опасность, и это – не китайский вирус

В Алексеевском лугопарке и на Безлюдовском водохранилище нашли кишечную палочку.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Специалисты учреждения отобрали на анализ воду в пределах зоны купания и выявили, что содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6200 и 13000 при норме не более 5000 на литр).

В связи с этим на упомянутых пляжах купаться не рекомендуется.

Если для одних культурный отдых на природе – это душевная компания, общение и чистота после ухода, то другим обязательно нужно оставить следы своего пиршества прямо на лужайке, чтобы другие могли «любоваться» горами мусора.

В сети опубликовали кадр, сделанный в Журавлевском гидропарке, вход на пляж которого стоит 50 гривен. Видимо, уникумы решили, что если заплатили, могут позволить себе сорить.

Ранее мы писали о том, что, несмотря на карантин, харьковские пляжи кишат отдыхающими, которые совершенно не придерживаются предписаний по соблюдению санитарной дистанции, а также игнорируют средства индивидуальной защиты

Уже вскоре на Харьковщине был зафиксирован новый вирусный антирекорд, когда 18 июня выявили 57 случаев заражения, что является самым высоким показателем зза весь период пандемии.

Мы также рассказывали о том, что Харьковская область оказалась неготовой ко второму этапу ослабления карантина, поэтому в регионе до 31 июля будет действовать адаптивный карантин из-за стабильного роста количества заболевших.

В свою очередь полиция усиливает контроль за соблюдением карантина в общественном транспорте, начиная с метро и заканчивая электричками. Сначала людям без масок будут выносить предупреждения, а затем – штрафовать, если слова не подействуют.

Напомним, где и на каких условиях можно купаться в Харькове.

Как сообщала Politeka, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить..

Также Politeka писала, что пикник на карантине превратил окрестности Харькова в свалку.