С приходом лета жители Харьковщины стали жаловаться на засилье змей и гадюк

Так, в группе «Типичный Харьков» в Фейсбуке появился крик души владельца участка в дачном поселке в 20 километрах от областного центра, передает Politeka.net.

Автор рассказывает о том, что в Червоных Тышках появилось огромное количество гадюк, которые ползают по детскому пляжу и пытаются кусать жителей поселка.

«Детям угрожает опасность. Что делать?», – спрашивает топикстартер.

Публикация вызвала огромный резонанс, собрав без малого тысячу комментариев. Люди рассказывают об аналогичных ситуациях и сетуют на бездействие соответствующих служб.

«Вообще их должны отлавливать. Но коль властям все равно, то надо действовать самим», «Городские службы? В Тишках? За пределами Харькова? Они и не обязаны ничего делать там. Ищите областные конторы, которые подчиняются не городскому совету, а конторы областного значения», «Гадюка никогда сама не нападает! Она защищается!», «Одна знакомая возле двора ягодку сорвала, а ее змея укусила, что в траве лежала. Никто никого не трогал. Так что защищается здесь ни к чему. В дикой природе так, а вблизи пляжа, села - укус змеи, скорее, несчастный случай. И люди, тем больше дети не должны оглядываться или присматриваться, или здесь змея или нет. Если их наличие – нетипичное для этой местности, то кто-то должен их убирать», «Причина в том, что гадюки чувствуют себя вольготно. Потому что нет естественного врага. К примеру, еж, уж. Нарушен природный баланс»– пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что на Харьковщине пятилетний и 12-летний мальчики пострадали от укусов ядовитой гадюки. Детей госпитализировали, их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, змеи наводнили одесский пляж: момент "битвы" попал на камеру.

Как сообщала Politeka, популярный украинский курорт атаковали ползучие монстры.

Также Politeka писала, что нашествие змей началось в Днепре.