Харків'яни не вірять у випадкове загоряння

За минулу добу в Новобаварському та Шевченківському районах Харкова вогонь знищив та пошкодив вісім автомобілів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Так, 5 липня о 1:45 ночі в черговій частині поліції пролунав дзвінок. Чоловік розповів, що по провулку Титаренківському на парковці біля супермаркету горять сім автомобілів: Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Renault Trafic, Kia Rio, Ssang Yong і дві Honda Accord.

Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що першою зайнялася одна з Honda Accord, господарем якої є 33-річний чоловік. Вогонь повністю знищив транспортний засіб і перекинувся на інші машини, частково пошкодивши їх.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Вже о 4:23 стало відомо про ще одну пожежу. В Шевченківський район поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля ВАЗ-2103 між будинками на вулиці Клочківській. Салон повністю знищений вогнем.

Причини загоряння автомобілів встановлюються.

Відзначимо, що в коментарях користувачі не особливо вірять в випадкове загоряння транспортних засобів.

«Судячи з фото, це зворотна сторона бажання паркуватися на зеленому газоні», «Боржників, мабуть, виховують», «Або земелька під забудову когось зацікавила?», – пишуть вони.

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