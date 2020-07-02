Однак є ряд обмежень

З сьогоднішнього дня в Харкові для глядачів відкрили свої двері кінотеатри

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Оскільки повністю карантин ніхто не відміняв, в кінотеатрах щодві години будуть проводити дезінфекцію і провітрювання приміщень.

Крім того, на вході до залу стоятимуть дезінфектори для рук, а заповнюваність не перевищуватиме половини місць. Такі заходи введені для того, щоб глядачі дотримувалися соціальної дистанції.

Крім того, відвідувачі мають бути в масках.

Всі співробітники кінозалів будуть працювати у засобах індивідуального захисту.

У будні дні кінотеатри «Познань» і «Кіноленд» працюватимуть з 16:00, кінотеатр ім. Довженка і «8 1/2» – з 15:00, «Київ» – з 12:00.

У вихідні дні «Київ» і «8 ½» відкриються з 10:00, всі інші – з 12:00.

Користувачі вже відреагували на відкриття кінотеатрів. Деякі люди скаржаться, що дивитися поки що особливо нічого, оскільки там «все старе».

Тим часом вірус із Китаю продовжує множити кількість заражених. Станом на 2 липня в області виявили 37 нових випадків, чотири людини померли.

Лабораторно в області підтверджено 2208 випадків зараження, 1136 людей одужали, 84 громадянина померли.

Зазначимо, що Харківщина потрапила до списку областей, де неможливе подальше послаблення карантину. У регіоні перевищені два показника з п'яти, за якими МОЗ дає добро на подальше ослаблення карантину або ж на його продовження.

Так, відсоток виявлення становить 11,32% (повинно бути не більше 11%), а динаміка захворюваності становить 14,73% (повинно бути менше 10%).

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської инфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.