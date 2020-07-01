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У мережі з'явилося відео сварки переселенця з Луганська і харків'янином

Причиною словесної перепалки стала "георгіївська" стрічка на лобовому склі автомобіля другого, передає "Обозреватель".

Сварка почалася через прохання луганчанина зняти пропагандистський символ.

"Я зі сходу приїхав, де виродки носять цю стрічку і вбивають нас! Прибери її! Це символ сепаратизму на сході України!" – обурився луганчанин.

За словами харків'янина, цей символ не належить до сепаратизму і відмовився виконувати прохання.

"Я відношення до виродків не маю. Який сепаратизм? Ти що, баран? Читай історію, шановний! Я медаль з Афгану привіз з цією стрічкою!", - зазначив він.

Луганчанин назвав його прихильником "російського світу" і попередив, що якщо окупанти прийдуть в його будинок, то не запитають, де той воював.

"Що ти робиш? Ти не розумієш, що нас вбивають з цими стрічками?!", - і все-таки зірвав стрічку з автомобіля.

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