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В сети появилось видео ссоры переселенца из Луганска и харьковчанином

Причиной словесной перепалки стала "георгиевская" лента на лобовом стекле автомобиля второго, передает "Обозреватель".

Ссора началась из-за просьбы луганчанина снять пропагандистский символ.

"Я с востока приехал, где уроды носят эту ленту и убивают нас! Убери ее! Это символ сепаратизма на востоке Украины!" – возмутился луганчанин.

По словам харьковчанина, этот символ не относится к сепаратизму и отказался выполнять просьбу.

"Я отношения к уродам не имею. Какой сепаратизм? Ты что, баран? Читай историю, уважаемый! Я медаль из Афгана привез с этой лентой!", - отметил он.

Луганчанин назвал его сторонником "русского мира" и предупредил, что если оккупанты придут в его дом, то не спросят, где тот воевал.

"Что ты делаешь? Ты не понимаешь, что нас убивают с этими лентами?!", - заявил он и все-таки сорвал ленту с автомобиля.

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