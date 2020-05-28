Харкьове дівчина-трансгендер стала жертвою жорстокого нападу

Інцидент трапився ще наприкінці квітня, проте розповіла про нього 24-річна потерпіла тільки зараз, передає Politeka.net з посиланням на інформацію правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» у соціальній мережі Фейсбук.

Дівчину жорстоко побили невідомі, після чого вона тривалий час перебувала в медзакладі, де лікувала травми. Лише днями вона звернулася до правозахисників за допомогою.

У поліції заяву потерпілої прийняли, але справа так і «заглохла».

«На жаль, Київський ВП ГУНП в Харківській обл., куди одразу звернулася потерпіла, не вжив жодних дієвих заходів для розслідування цього трансфобного злочину», – йдеться у повідомленні.

Правозахисники звернулися до колег з Харківської правозахисної групи та Українську Гельсінську спілку з прав людини з проханням надати адвоката для потерпілої.

Злочини на ґрунті ненависті, на жаль, в Україні – явище практично повсякденне. У зв'язку з цим ще 15 квітня на сайті президента з'явилася петиція з проханням публічно підтримати законопроект №3316 щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті. Однак за місяць її підтримали лише 2085 осіб. Щоб петицію розглянули вище, вона повинна зібрати 25 тисяч голосів. Для цього є ще 48 днів.

У коментарях користувачі відзначають, що подібним людям як у Харкові, так і в цілому в країні життя не буде, і радять, по можливості, їхати звідси.

«Таким людям треба тікати звідси і просити притулку в нормальній цивілізованій країні. Це ж жах, так жити і чекати, коли тебе приб'ють», – пише Лара Ковальська.

Не дуже вірять користувачі і в те, що згаданий вище закон захистить представників секс-меншин від переслідувань.

«Ви впевнені, що з прийняттям цього закону 3316/2, нам легше жити стане? Скажу, що ні, продажна поліція, суди і. т. д закриють на це очі, черговий раз!», – зазначає користувач Олексій Серебряков.

Нагадаємо, історія з побиттям активіста на Марші рівності в Харкові отримала продовження.

Як писала Politeka, ЛГБТ-парад закінчився бійкою, у хід пішов сльозогінний газ.

Також Politeka повідомляла, що в Харкові влаштували «полювання» на учасників Маршу рівності.