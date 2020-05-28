В Харкьове девушка-трансгендер стала жертвой жестокого нападения

Инцидент произошел еще в конце апреля, однако рассказала о нем 24-летняя потерпевшая только сейчас, передает Politeka.net со ссылкой на информацию правозащитного ЛГБТ Центра «Наш мир» в социальной сети Фейсбук.

Девушку жестоко избили неизвестные, после чего она длительное время находилась в больнице, где лечила травмы. Лишь на днях она обратилась к правозащитникам за помощью.

В полиции заявление потерпевшей приняли, но дело так и «заглохло».

«К сожалению, Киевский ОП ГУНП в Харьковской обл., куда сразу обратилась потерпевшая, не принял никаких действенных мер для расследования этого трансфобного преступления», – говорится в сообщении.

Правозащитники обратились к коллегам из Харьковской правозащитной группы и в Украинский Хельсинский союз по правам человека с просьбой предоставить адвоката для потерпевшей.

Преступления на почве ненависти, к сожалению, в Украине – явление практически повседневное. В связи с этим еще 15 апреля на сайте президента появилась петиция с просьбой публично поддержать законопроект №3316 относительно противодействия преступлениям на почве ненависти. Однако за месяц ее поддержали всего 2085 человек. Чтобы петицию рассмотрели выше, она должна собрать 25 тысяч голосов. Для этого есть еще 48 дней.

В комментариях пользователи отмечают, что подобным людям в Харькове, да и в целом в стране жизни не будет, и советуют, по возможности, уезжать отсюда.

«Таким людям надо бежать отсюда и просить убежища в нормальной цивилизованной стране. Это же ужас, так жить и ждать, когда тебя прибьют», – пишет Лара Ковальская.

Не очень верят пользователи и в том, что упомянутый выше закон защитит представителей секс-меньшинств от преследований.

«Вы уверены, что с принятием этого закона 3316/2, нам легче жить станет? Скажу, что нет, продажная полиция, суды и.т.д закроют на это все глаза, очередной раз!», – отмечает пользователь Алекс Серебряков.

Напомним, история с избиением активиста на Марше равенства в Харькове получила продолжение.

Как писала Politeka, ЛГБТ-парад закончился потасовкой, в ход пошел слезоточивый газ.

Также Politeka сообщала, что в Харькове устроили «охоту» на участников Марша равенства.