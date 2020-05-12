Поки влада Харківщини переконує, що лікування від китайського вірусу жителям регіону надається безкоштовно, реальна картина далека від слів чиновників

Про те, як насправді виглядає «безкоштовне лікування» від COVID-19 в обласній інфекційній лікарні, наочно продемонструвала відомий харківський журналіст Юлія Байрачна.

На своїй сторінці у Фейсбуці вона опублікувала списки і фото чеків, які їй надали родичі хворого чоловіка. Щодня вони змушені були купувати ліки та витратні матеріали. В одному зі списків зазначено все необхідне на майже чотири тисячі гривень.

«Коли я питаю прес-службу ОДА по конкретному випадку, чому рідні пацієнта з коронавірусом щодня купували для нього ліки, мені з того ж департаменту охорони здоров'я передають: лікування було за рахунок держави», – пише автор.

Вишенькою на торті в цій ситуації стало те, що останній пакет з ліками від родичів чоловіка прийняли за п'ять хвилин до того, як повідомили про його смерть.

Не обійшов цей момент своєю увагою і депутат Харківської міськради Ігор Черняк, який поділився розповіддю Юлії і додав власних міркувань по ситуації.

За його словами, чиновники «брехали, брешуть і продовжують брехати» про безкоштовне лікування і про те, що в лікарнях всього вистачає.

«Нє, я розумію, що ми - не Швейцарія, не Чехія, і навіть не Румунія. Я розумію, що ми багато чого не можемо собі дозволити. Ну навіщо ж так нахабно брехати? Навіщо обіцяти на всю країну доплати лікарям, щоб лікарі вже місяць не могли цих доплат домогтися? Навіщо розповідати про безкоштовне лікування і змушувати хворих купувати мило і марлю?.. Навіщо ухвалювати закон про масове тестування населення, якщо у нас тижневі черги по всім областям для підтвердження діагнозів уже хворих?», – задається риторичними запитаннями юрист.

Він підкреслив, що зараз позамежний цинізм і брехня зведені в ранг державної політики.

Станом на 12 травня на Харківщині від коронавіруса померли 19 осіб.

Нагадаємо, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

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