Синоптики докладно розповіли, чого чекати від природи

Новий робоча тиждень принесе в регіон значне похолодание

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний регіональний центр з гідрометеорології.

У вівторок, 12 травня синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів у секунду, можливі пориви до 15-20 метрів у секунду.

Температура повітря – від 19 до 24 градусів вище нуля по області, по місту +21 +23.

У середу, 13 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі, за прогнозами, дощ, місцями сильний. Вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер зміниться на північно-західний, 7-12 метрів в секунду, можливі пориви до 15-20 метрів.

Вночі температура повітря від 4 до 9 градусів тепла, вдень +13 +18.

У четвер, 14 травня, мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря буде від +3 до +8, вдень потеплішає до +12 +17.

У п'ятницю, 15 травня, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно - західний, 5 - 10 метрів у секунду. Вночі температура повітря від 4 до 9 градусів тепла, вдень – від +13 до + 18 градусів вище нуля.

Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.

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