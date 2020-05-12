Синоптики подробно рассказали, чего ждать от природы

Новая рабочая неделя принесет в регион значительное похолодание

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной региональный центр по гидрометеорологии.

Во вторник, 12 мая синоптики обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха – от 19 до 24 градусов выше нуля по области, по городу +21 +23.

В среду, 13 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, по прогнозам, дождь, местами сильный. Днем существенных осадков не предвидится.

Ветер сменится на северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров.

Ночью температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла, днем +13 +18.

В четверг, 14 мая, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от +3 до +8, днем потеплеет до +12 +17.

В пятницу, 15 мая, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо - западный, 5 - 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла, днем – от +13 до + 18 градусов выше нуля.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.