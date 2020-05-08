Три вихідних дні приготували харків'янам цілий калейдоскоп погодних явищ

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 9 травня, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря +3 +8 градусів, вдень +12 +17.

9 травня вшановується пам'ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. До цього часу філологи користуються його працями. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю — можна саджати картоплю.

У неділю, 10 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер зміниться на західний, швидкість – від 7 до 12 метрів у секунду. Температура повітря +3 +8 градусів вночі і +15 +20 – удень.

10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона, родича Господнього. У народі цього святого називали Семен-ранопашець і говорили: «Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають». Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, найімовірніше, вітряним буде.

У понеділок, 11 травня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +6 +11, вдень +19 +24.

Цей день пов'язаний з початком збору березового соку, яким поїли хворих. Також поправити здоров'я допомагав теплий (південний) вітер, характерний для цього дня. У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.

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