Первый из трех выходных будет дождливым

Три выходных дня приготовили харьковчанам целый калейдоскоп погодных явлений

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 9 мая, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха +3 +8 градусов, днем +12 +17.

9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского, просветителя, который создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами. В это время цветет черемуха и черная смородина, зеленеет садовый жасмин. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

В воскресенье, 10 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменится на западный, скорость – от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха +3 +8 градусов ночью и +15 +20 – днем.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают». Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето, скорее всего, ветреным будет.

В понедельник, 11 мая, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6 +11, днем +19 +24.

Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

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