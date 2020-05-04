Харківська поліція розшукує зниклу Кіру Глазочеву
Дівчина 2006 року народження в неділю, 3 травня, пішла з дому, і відтоді про її місцезнаходження немає ніякої інформації, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення Немишлянського відділу поліції.
Прикмети зниклої: темне волосся, худорлявої статури.
Була одягнена в зелену кофту, сірі джинси, чорні кросівки.
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Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження дитини, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, 93-50-40 або іншим зручним способом.
Раніше ми розповідали, що минулого тижня харків'ян вразила трагедія, яка трапилася з шестирічною Міленою Шевельовою. Дівчинка приїхала в село Соснівка Золочівського району на поминки по бабусі і ввечері пішла гуляти з двоюрідним братом-однолітком. У якийсь момент діти посварилися, і хлопчик приїхав на велосипеді додому, а Мілена пішла в іншу сторону.
Рідні дівчинки відразу кинулися на пошуки дитини, до них долучилися десятки волонтерів, а потім сотні правоохоронців, курсантів, рятувальників, нацгвардійців, які добу прочісували околиці.
На жаль, дива не сталося: тіло дівчинки знайшли увечері наступного дня на кромці поля. Попередня причина смерті дитини – переохолодження.
Ми також писали про те, що в Дніпропетровській області безслідно зник 17-річний Данило Умрихін. Ще 28 березня 2020 року, близько 11.40 він покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на даний момент його місцезнаходження невідоме.
На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.
Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці з зображенням вовка.
Леонід був одягнений у чорні камуфляжні джинси, чорні з червоним кросівки, чорну куртку і кепку Nike.
Якщо хтось має у своєму розпорядженні будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами 098-06-86-299, 096-86-53-949, або за номером 102.
Нагадаємо, дитина загадково зникла в Одесі, важлива будь-яка інформація.
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