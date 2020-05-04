Новий тиждень принесе в Харків і регіон дощі, шквали і подекуди навіть град

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у понеділок, 4 травня, вдень мінлива хмарність, грози, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 метрів у секунду, шквали до 15-20 метрів.

Вдень повітря прогріється до +20 +25 градусів по області, по місту +21 +23.

У вівторок. 5 травня, синоптики обіцяють сніг і дощі, місцями значні. Також можливі грози і град. Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду. Місцями шквали до 15-20 метрів у секунду.

Вночі температура повітря складе +9 +14, вдень +16 +21 градус.

6 травня, в середу, збережеться хмарна погода. За прогнозами, можливі часом дощ і навіть гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі 6 – 11 градусів вище нуля, вдень потеплішає до +13 +18.

Четвер, 7 травня, трохи порадує сонцем, оскільки погода очікується хоч і хмарна, але з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ і гроза. Вітер західний, 5 – 10 метрів у секунду.

Вночі температура повітря прогріється до +6 +11, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13 +18.

Останній робочий день тижня обійдеться без істотних опадів. У п'ятницю, 8 травня, синоптики прогнозують західний вітер, 5 – 10 метрів у секунду. Вночі температура повітря буде в межах 5 – 10 градусів тепла, удень потеплішає до +18.

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