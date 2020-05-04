Новая неделя принесет в Харьков и регион дожди, шквалы и местами даже град

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в понедельник, 4 мая, днем пемененная облачность, грозы, местами град. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, шквалы до 15-20 метров.

Днем воздух прогреется до +20 +25 градусов по области, по городу +21 +23.

Во вторник. 5 мая, синоптики обещают облачность и дожди, местами значительные. Также возможны грозы и град. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Местами шквалы до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +9 +14, днем +16 +21 градус.

6 мая, в среду, сохранится облачная погода. По прогнозам, возможны временами дождь и даже гроза. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 6 – 11 градусов выше нуля, днем потеплеет до +13 +18.

Четверг, 7 мая, немного порадует солнцем, поскольку погода ожидается хоть и облачная, но с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и гроза. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха прогреется до +6 +11, а днем столбики термометров поднимутся до +13 +18.

Последний рабочий день недели обойдется без существенных осадков. В пятницу, 8 мая, синоптики прогнозируют западный ветер, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах 5 – 10 градусов тепла, днем потеплеет до +18.

Напомним, что Чернобыль – только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

Также Politeka писала, что священники на Одесчине решили бороться с природным бедствием, видео.