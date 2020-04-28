14 випадків зараження китайським вірусом зафіксовано у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові

Такі дані на 27 квітня в ефірі програми «Тема дня» на «UA: Харків» озвучив голова ХОДА Олексій Кучер.

Серед інфікованих – п'ять військовослужбовців і дев'ять лікарів. За словами губернатора, медики не вірять у свій діагноз. Щоб остаточно переконатися в діагнозі, вони отримали дозвіл від свого керівництва відправити зразки на перевірку до Києва.

«Головний лікар, з яким ми спілкувалися, він повідомляє, що він взагалі не розуміє... Чому вони не вірять - бо вони кажуть, до них надійшло два військових пенсіонера, які там були з гострими респіраторними захворюваннями. Вони з ними контактували виключно в костюмах, як вони повідомляють... А у них знайшли підтвердження - наявність цієї хвороби. І розповсюдження, якщо пішло від них, то лікарі кажуть, що вони повністю були забезпечені одягом, контактували виключно в засобах індивідуального захисту - тому не розуміють, як могла ця хвороба потрапити», – пояснив Кучер.

На даний момент один хворий солдат проходить лікування у ВМКЦ Північного регіону, ще один військовослужбовець і два працівника ЗСУ проходять лікування вдома під наглядом медиків. Двох солдатів відправили на обсервацію. Стан їх здоров'я в нормі, симптоми Covid-19 відсутні.

Станом на ранок 28 квітня кількість хворих коронавірусом на Харківщині збільшилася на 25 осіб, і сьогодні загальний показник становить 221 хворий. Чотири людини померли, серед них – 37-річний чоловік.

Раніше ми писали про те, що спалах китайського вірусу зафіксований у психіатричній лікарні в селі Стрілеча. Там небезпечний діагноз підтвердився в 11 осіб. За словами губернатора, заразити людей могла санітарка, яка приїжджає на роботу з іншого населеного пункту.

У зв'язку з масовим зараженням село закрили на карантин.

Нагадаємо, харківський підприємець поставив незручне питання владі через закриті ринки.

Як повідомляла Politeka, у Харкові зафіксована перша сотня заражених вірусом з Китаю.

Також Politeka писала, що у Харкові розгорівся скандал через "захист" медиків.