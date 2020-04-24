Вихідні у Харкові видадуться дощовими, а в неділю свою лепту в погодне різноманіття внесе і шквальний вітер

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

У суботу, 25 квітня, синоптики обіцяють ніч без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі – від чотирьох до дев'яти градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16 +21.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура в цей день зафіксована в 1946 році, коли стовпчики термометрів піднялися до +24,8, а найхолодніше 25 квітня було уже за два роки потому, у 1948 році. Тоді температура повітря впала до -4,7.

У цей день вшановується пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що «Василь землю парить». Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.

У неділю, 26 квітня, в Харкові та області мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень дощі.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів в секунду.

Температура повітря вночі – від чотирьох до дев'яти градусів тепла, вдень – +12 +17.

Температурні рекорди у цей день встановлено у 1966 році (+25,4) і в 1948 році (-1,2).

26 квітня відзначається день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.

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