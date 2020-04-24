Выходные в Харькове выдадутся дождливыми, а в воскресенье свою лепту в погодное разнообразие внесет и шквальный ветер

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

В субботу, 25 апреля, синоптики обещают ночь без осадков, а днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от четырех до девяти градусов тепла, днем воздух прогреется до +16 +21.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура в этот день зафиксирована в 1946 году, когда столбики термометров поднялись до +24,8, а самое холодное 25 апреля было уже два года спустя, в 1948 году. Тогда температура воздуха упала до -4,7.

В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что «Василий землю парит». Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.

В воскресенье, 26 апреля, в Харькове и области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем дожди.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Днем местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от четырех до девяти градусов тепла, днем – +12 +17.

Температурные рекорды в этот день установлены в 1966 году (+25,4) и в 1948 году (-1,2).

26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодных аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

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