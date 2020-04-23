2020 рік оголошений у Харкові роком медицини, проте на цю саму медицину в місті дивляться за залишковим принципом

Так, на сесії міськради депутати ухвалили рішення в розпал карантину та епідемії китайського вірусу виділити 400 мільйонів гривень на будівництво зоопарку, а на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів, – всього 47 мільйонів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише харківський журналіст Дмитро Коган.

«У відповідь на зауваження депутата Ігоря Черняка, що під час пандемії місту необхідно значно більше виділяти коштів на охорону здоров'я, в тому числі і доплату до мізерних зарплат медпрацівників, Кернес відповів, що доплату лікарям має фінансувати держава», – зазначив автор

Градоначальник підкреслив, що боротьбу з коронавірусом ведуть лікарні обласного підпорядкування, однак Коган підкреслив: є офіційна інформація про двох медиків саме міських лікарень, які підхопили коронавірус через контакти з інфікованими пацієнтами.

Однак у міської влади – свої пріоритети.

«На будівництво зоопарку в мерії хочуть витратити ще 1,058 мільярда, переважна частина з яких піде на будівництво різних тематичних зон. Так, наприклад, вольєр для білих ведмедів обійдеться місту на п'ять мільйонів дорожче, ніж сума, виділена на підтримку медустанов у період карантину. Це все, що вам потрібно знати про «Рік медицини в Харкові», який оголосила влада», – резюмував журналіст.

Раніше ми писали про те, що Кернес поскандалив з депутатом Черняком через гроші на медицину і пообіцяв йому виділити клітку в новому зоопарку, підписавши її ім'ям норовливого юриста.

Станом на 23 квітня в Харкові зафіксовано 49 випадків зараження коронавірусом. Всього регіону 101 підтверджений випадок зараження COVID-19.

Нагадаємо, журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.

Як повідомляла Politeka, Кернес придумав, як створити масовку на 9 травня.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.