2020 рік оголошений у Харкові роком медицини, проте на цю саму медицину в місті дивляться за залишковим принципом
Так, на сесії міськради депутати ухвалили рішення в розпал карантину та епідемії китайського вірусу виділити 400 мільйонів гривень на будівництво зоопарку, а на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів, – всього 47 мільйонів.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише харківський журналіст Дмитро Коган.
«У відповідь на зауваження депутата Ігоря Черняка, що під час пандемії місту необхідно значно більше виділяти коштів на охорону здоров'я, в тому числі і доплату до мізерних зарплат медпрацівників, Кернес відповів, що доплату лікарям має фінансувати держава», – зазначив автор
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Градоначальник підкреслив, що боротьбу з коронавірусом ведуть лікарні обласного підпорядкування, однак Коган підкреслив: є офіційна інформація про двох медиків саме міських лікарень, які підхопили коронавірус через контакти з інфікованими пацієнтами.
Однак у міської влади – свої пріоритети.
«На будівництво зоопарку в мерії хочуть витратити ще 1,058 мільярда, переважна частина з яких піде на будівництво різних тематичних зон. Так, наприклад, вольєр для білих ведмедів обійдеться місту на п'ять мільйонів дорожче, ніж сума, виділена на підтримку медустанов у період карантину. Це все, що вам потрібно знати про «Рік медицини в Харкові», який оголосила влада», – резюмував журналіст.
Раніше ми писали про те, що Кернес поскандалив з депутатом Черняком через гроші на медицину і пообіцяв йому виділити клітку в новому зоопарку, підписавши її ім'ям норовливого юриста.
Станом на 23 квітня в Харкові зафіксовано 49 випадків зараження коронавірусом. Всього регіону 101 підтверджений випадок зараження COVID-19.
Нагадаємо, журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.
Як повідомляла Politeka, Кернес придумав, як створити масовку на 9 травня.
Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.