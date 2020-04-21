Новий робочий тиждень принесе довгоочікувані, хоч і короткочасні дощі, а також заморозки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У вівторок, 21 квітня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями по області невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вдень від 9 до 14 градусів тепла.

У середу, 22 квітня, також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі – від одного до шести градусів тепла, на поверхні заморозки від нуля до трьох градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 9 – 14 градусів вище нуля.

У четвер, 23 квітня, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 метрів у секунду. Вночі сильні заморозки – до п'яти градусів морозу в повітрі, вдень – 10 – 15 градусів вище нуля.

П'ятниця, 24 квітня, обіцяє бути дощовою: синоптики прогнозують короткочасні опади. Вітер західний, 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі – від двох до семи градусів тепла, вдень потеплішає до +13 +18.

Раніше ми писали про те, що літо в цьому році готує українцям справжні погодні гойдалки з перепадами від спеки до шквали з градом.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, найспекотнішим місяцем майбутнього літа стане липень, в серпні Україну чекає посушлива погода, а ось в червні природа здивує цілим набором різних стихій.

Початок літа буде теплим і трохи спекотним, проте до середини першої декади червня в Україні похолодає і почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки під кінець місяця, однак спеки більше не буде.

У першій декаді липня в країну прийде справжнє літнє тепло з окремими спекотними днями і сонячною погодою. У другій декаді буде також тепло, але можливі невеликі опади. Третя декада також обіцяє бути теплою.

Серпень розпочнеться з помірного тепла і невеликих дощів. Температура почне зростати з середини першої декади і до кінця місяця встановиться справжня спека. У середині серпня можливі невеликі дощі, але в цілому місяць буде швидше посушливим. Під кінець літа в Україні почне холоднішати ночами.

Нагадаємо, погода влаштує українцям потужний струс: від +17 до морозів і снігу, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, погода знову випробує українців, синоптики приголомшили прогнозом: де будуть дощі і +22.

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