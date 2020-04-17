Три дні вихідних на Харківщині обіцяють відносно стабільну погоду без різких перепадів та коливань

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

Так, у суботу, 18 квітня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від одного до шести градусів тепла, на поверхні грунту заморозки від нуля до мінус трьох, а вдень повітря прогріється до 10-15 градусів.

На Великдень, 19 квітня, погода буде абсолютно аналогічною суботній, аж до заморозків.

У понеділок, 20 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, три-вісім метрів у секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від одного до шести градусів вище нуля, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки до мінус трьох градусів.

Вдень температура повітря прогріється до 10-15 градусів вище нуля.

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