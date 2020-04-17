Три дня выходных на Харьковщине обещают относительно стабильную погоду без резких перепадов и колебаний

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

Так, в субботу, 18 апреля, синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, на поверхности грунта заморозки от нуля до минус трех, а днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

На Пасху, 19 апреля, погода будет абсолютно аналогичной субботней, вплоть до заморозков.

В понедельник, 20 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, три-восемь метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от одного до шести градусов выше нуля, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки до минус трех градусов.

Днем температура воздуха прогреется до 10-15 градусов выше нуля.

Ранее мы писали о том, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.