Народні депутати почали активно постити фотографії з Верховної Ради, на яких позують у масках, демонструючи, що дотримуються умови карантину

Разом з гучними футболками «Маю право на помилку», які красувалися на деяких парламентарях, така показуха чимало розгнівала українців, передає Politeka.net.

Так званий «героїзм» парламентаріїв розніс у своєму блозі відомий харківський адвокат, депутат мерії Ігор Черняк. Він дивується, що такого зробили нардепи супергероїчного, щоб спамити мережі фотографіями в масках з Ради.

«Ви ризикуєте більше, ніж лікарі, які щодня ставлять своє життя під загрозу і багатьом з яких доводиться самим збирати собі на респіратори, окуляри та інші елементарні засоби захисту? Ви більші герої, ніж касири в супермаркетах, які змушені за день контактувати з тисячами людей? Ніж таксисти і водії транспорту, які продовжують працювати? Або чим пенсіонери, які навіть в умовах карантину змушені ходити на роботу, тому що на ту саму тисячу доплати, яку ви їм виділили, можна купити аж 4 літри антисептика і 5 респираторів?», – цікавиться Черняк.

Сюди ж він додав пожежників, які протистоять вогню в Чорнобильській зоні, і військових, які сидять в окопах без масок, антисептиків й одноразових рукавичок.

«Чим ви хизуєтеся? Що ви хочете сказати ось цими своїми карантинними фоточками? Чесно, вже нудить від ваших рож! Що в масках, що - без!», – емоційно підсумовує юрист свою публікацію.

«А якби в таких футболках вийшли лікарі, вчителі, водії й інші, уявляю, яке б виття розпочався зі сторони таких "слуг народу")», «Що вони хочуть нам сказати цим, що у них в мізках, які там процеси проходять?», «Хто-хто, а вони точно не мають такого права!», «Я не розумію, у них хвороба весь час робити фото ? Їх до Ради лікарі перевіряли на адекватність. Чи вони думають, що це сцена?», – пишуть під публікацією читачі.

Нагадаємо, гламурна «слуга народу» похвалилася багатствами.

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