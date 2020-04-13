Такого не було давно!

Новий тиждень покаже харків'янам весь весняний асортимент погоди, починаючи від заморозків і мокрого снігу і закінчуючи температурою під +19

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 13 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів. Вдень повітря прогріється до +14 +19 по області-до +16 +18 – по місту.

У вівторок, 14 квітня, буде хмарно, вдень без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7 - 12 метрів за секунду, пориви до 15 - 20 метрів. Температура повітря вночі – від одного до шести градусів тепла, вдень потеплішає до +14 + 19.

Середа, 15 квітня, принесе відчутне похолодання. В цей день передбачається хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер зміниться на північно-західний, 7-12 метрів у секунду, місцями пориви до 15-20 метрів. Вночі температура повітря – від одного до шести градусів вище нуля, вдень +6 +11.

Четвер, 16 квітня, буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від одного до шести градусів тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки від нуля до трьох градусів. Вдень повітря прогріється до +8 +13 градусів.

Останній робочий день тижня, п'ятниця. 17 квітня, теж сонцем не порадує. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі від двох до семи градусів вище нуля, на поверхні грунту заморозки від нудя до трьох градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17.

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