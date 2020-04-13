Такого не было давно!

Новая неделя покажет харьковчанам весь весенний ассортимент погоды, начиная от заморозков и мокрого снега и заканчивая температурой под +19

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 13 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем возможны порывы до 15-20 метров. Днем воздух прогреется до +14 +19 по области и до +16 +18 – по городу.

Во вторник, 14 апреля, будет облачно, днем без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду, порывы до 15 - 20 метров. Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов тепла, днем потеплеет до +14 + 19.

Среда, 15 апреля, принесет ощутимое похолодание. В этот день предвидится облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер сменится на северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров. Ночью температура воздуха – от одного до шести градусов выше нуля, днем +6 +11.

Четверг, 16 апреля, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки от нуля до трех градусов. Днем воздух прогреется до +8 +13 градусов.

Последний рабочий день недели, пятница. 17 апреля, тоже солнцем не порадует. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от двух до семи градусов выше нуля, на поверхности грунта заморозки от нудя до трех градусов. Днем столбики термометров покажут от +12 до +17.

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