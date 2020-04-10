Після п'ятничного тепла на вихідних у Харкові і регіоні значно похолоднішає

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 11 квітня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 7 - 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15 - 20 метрів.

Температура повітря – вночі від одного до шести градусів тепла, на поверхні грунту – від нуля до п'яти градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +13 градусів вище нуля.

Температурні рекорди за останні 130 років в цьому році були зафіксовані у 1977-му, коли повітря прогрілося до +25,4, і в 1965-м. Тоді синоптики зафіксували -4,3 градусів.

11 квітня відзначається день пам'яті преподобного Марка, єпископа Арефусійського. Наші пращури у цей день слідкували за гусьми: якщо вони високо летять – води буде багато, низько – до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури на Марка відпоювали хворих: чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час лопаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини.

У неділю, 12 квітня, малохмарно. Вітер північно-західний, 7 - 12 метрів у секунду. Вночі заморозки до п'яти градусів нижче нуля, вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла.

Найбільш теплим цей день був у 1972 році, коли стовпчики термометрів показували +22,4, найхолодніше було у 1965 році. Тоді 12 квітня температура опустилася до шести градусів морозу.

12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Листвяника. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні – весна буде холодна і довга; а якщо раптом припиняється тяга вальдшнепів — чекай скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.

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