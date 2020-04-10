После пятничного тепла на выходных в Харькове и регионе несколько похолодает

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 11 апреля, синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 7 - 12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 - 20 метров.

Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов тепла, на поверхности почвы – от нуля до пяти градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +8 +13 градусов выше нуля.

Температурные рекорды за последние 130 лет в этом году были зафиксированы в 1977-м, когда воздух прогрелся до +25,4, и в 1965-м. Тогда синоптики зафиксировали -4,3 градусов.

11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время лопаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.

В воскресенье, 12 апреля, малооблачно. Ветер северо-западный, 7 - 12 метров в секунду. Ночью заморозки до пяти градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

Самым теплым этот день был в 1972 году, когда столбики термометров показывали +22,4, холоднее всего было в 1965 году. Тогда 12 апреля температура опустилась до шести градусов мороза.

12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.

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