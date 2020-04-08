Для Харкова це другий день народження!

8 квітня виповнилося шість років відтоді, коли Харків ледь не пішов шляхом Донецька і Луганська в "рускій мір"

Напередодні цього дня у 2014 році «альтернативні» депутати проголосили в будівлі Харківської облдержадміністрації «Харківську Народну Республіку» і спробували призначити референдум про статус регіону за посередництва Росії, а також оголосити державний суверенітет самопроголошеної республіки.

Присутні підтримали пропозицію одноголосно, скандуючи «Путін!» і піднімаючи руки за утворення нової квазідержави.

Відповідні видеонагадування опублікували в групі «Харків 1654».

«Через цей карантин ми зовсім забули про тих, хто подарував нам мир у Харкові. Сьогодні рівно 6 років, як звільнили ХОДА від загарбників «ХНР»», – йдеться у публікації.

На щастя, принести в Харків розруху і «рускій мір» завадив спецназ.

Про проведення в Харкові антитерористичної операції вранці 8 квітня заявив тоді ще в. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. У рамках операції був перекритий центр міста і станції метро. Підрозділ «Ягуар» під командуванням тодішнього командувача НГУ Степана Полторака звільнив будівлю обласної державної адміністрації. Їм знадобилося всього 17 хвилин, щоб паралізувати загарбників й очистити від них приміщення, затримавши 74 людини.

«Спасибі вінницькому "Ягуару" величезне!», «Так можна було діяти і в Донецьку і Луганську!», «Дякую, мужики!», «Половина ватноголовых совкод**чливих дибілов , які бігали тоді по площі з прапором🇷🇺 і захоплювали разом з туристами з Курська, Воронежа, Бєлгорода Харківську ОДА з закликом Путіна, сидять зараз в харківських пабликах і жалкують про те, що не вийшла тоді їх ХНР. І Слава Богу, інакше було б, як зараз в Донецьку і Луганську, тобто повна ж*па», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан у Харкові, уникнув покарання.

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