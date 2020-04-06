Весна вступає в свої права

На цьому тижні в Харків прийде довгоочікуване тепло, особливо температура повітря порадує у другій половині тижня

Ще можливі невеликі заморозки, але з часом квітень «відвоює» і нічні позиції, передає Politeka.

У понеділок, 6 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде холодним, північно-західним, швидкість – 7-12 метрів у секунду.

Вдень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла, по області, по місту очікується від +10 до +12 вище нуля.

У вівторок, 7 квітня, також буде мінлива хмарність без опадів, вітер зміниться на північно-східний, а його швидкість складе 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура повітря від -3 до +2, вдень 9-14 градусів вище нуля.

У середу, 8 квітня, сонце також періодично ховатиметься за хмарами, опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, 3- 8 метрів в секунду, вдень північний, 9 – 14 метрів. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів нижче нуля, вдень температура повітря підскочить до 14-19 градусів.

У четвер, 9 квітня, також мінлива хмарність без опадів, вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів у секунду. Температура повітря вночі від +2 до +7, вдень +13 +18.

Останній робочий день тижня, п'ятниця, 10 квітня, принесе денний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі +2 +7, вдень повітря прогріється до 16 – 21 градуса вище нуля.

Раніше ми писали, що 15 квітня очікується потужна магнітна буря, яка стане справжнім випробуванням для метеозалежних людей.

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