На этой неделе в Харьков придет долгожданное тепло, особенно температура воздуха порадует во второй половине недели
Еще возможны небольшие заморозки, но со временем апрель «отвоюет» и ночные позиции, передает Politeka.
В понедельник, 6 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет холодным, северо-западным, скорость – 7-12 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла по области, по городу ожидается от +10 до +12 выше нуля.
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Во вторник, 7 апреля, также будет переменная облачность без осадков, ветер сменится на северо-восточный, а его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха от -3 до +2, днем 9-14 градусов выше нуля.
В среда, 8 апреля, солнце также будет периодически скрываться за тучами, осадков не предвидится. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду, днем северный, 9 – 14 метров. Ночью также ожидаются заморозки до -5 градусов ниже нуля, днем температура воздуха подскочит до 14-19 градусов.
В четверг, 9 апреля, также переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем +13 +18.
Последний рабочий день недели, пятница, 10 апреля, принесет дневной дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2 +7, днем воздух прогреется до 16 – 21 градуса выше нуля.
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