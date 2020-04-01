У Харкові жінка ризикнула життям, щоб помити вікна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на популярний паблік у соцмережі instagram.

Харків'янка майже повністю звісилася з вікна на великій висоті, щоб помити вікна.

«Чистота > безпеку. Пріоритети, які ми заслужили», – підписали знімок в мережі.

В коментарях деякі користувачі мережі злякалися за життя мийниці вікон, інші ж почали іронізувати і кепкувати з неї. Одна жінка зазначила, що сама так миє вікна.

«Я теж так вікна мою на 8 поверсі. головне – бути впевненим, шо міцно тримаєшся», «Головне – ключі в кишеню покласти», «Мийник вікон на удаленке», «Жах», «Головне, щоб в масці була!», «Сподіваюся це 2-й поверх», «Тю, сонце ж світить, як вікна не помити перед Великоднем:)», «Напевно, їй нема чого втрачати, це сумно», «неймовірна тупість», – пишуть під фото харків'яни.

Нагадаємо, що в Харкові носять прокладки на обличчі замість медичних масок. Під час дефіциту медичних масок в аптеках на Харківщині, деякі придумують свої з підручних засобів. У хід йдуть не тільки будівельні шоломи, а жіночі прокладки.

«Захист на максималках від Диво-маркету», – підписали кадр в мережі з магазину мережі «Диво-маркет» у Харкові, на якому касирка працює в цьому шоломі.

«Назва придумайте самі», – забракло слів для опису знімка з відділення нової пошти, куди зайшов харків'янин з прокладкою на обличчі.

«Самоізоляція рівня ХХ»: на фото з мережі можна побачити, як харків'яни заклеюють картоном вікна квартири на першому поверсі.

Нагадаємо, автохам змусив прогулятися пасажирів трамвая.

Як повідомляла Politeka, автохамы перекрили дорогу швидкої допомоги.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.