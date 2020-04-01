Харків'яни вразили способом захисту від вірусу

Фото нестандартної захисту від коронавіруса харків'ян облетіли мережу. Про це повідомляє Politeka з посиланням на популярний паблік у соцмережі instagram.

Так, дивує оригінальність місцевих жителів у виборі масок для обличчя. Під час дефіциту медичних масок в аптеках на Харківщині, деякі придумують свої з підручних засобів. У хід йдуть не тільки будівельні шоломи, а жіночі прокладки.

«Захист на максималках від Диво-маркету», – підписали кадр в мережі з магазину мережі «Диво-маркет» у Харкові, на якому касирка працює в цьому шоломі.

«Назва придумайте самі», – забракло слів для опису знімка з відділення нової пошти, куди зайшов харків'янин з прокладкою на обличчі.

«Самоізоляція рівня ХХ»: на фото з мережі можна побачити, як харків'яни заклеюють картоном вікна квартири на першому поверсі.

У мережі креативність жителів міста зібрала багато реакцій і коментарів.

«Грошей на шапочку з фольги мабуть не вистачило», «Оригінально», «Маска щоденка», «Раз на місяць захистить», «Не соромно йому? Фуфу», «А це нормально фотографувати людини на робочому місці і виставляти в мережу?», – написали в мережі.

Також багато лайків зібрала оригінальний металевий шолом від коронавіруса, схожий на маску зварника: «Зварювальник Бендер», «Це комп'ютерна графіка», «Бендер вже не той», «Маска Кличко?», «Тоні Старк?», «"Залізний" варіант».

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