Харьковчане поразили способом защиты от вируса

Фото нестандартной защиты от коронавируса харьковчан облетели сеть. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на популярный паблик в соцсети инстаграм.

Так, удивляет оригинальность местных жителей в выборе масок для лица. Во время дефицита медицинских масок в аптеках на Харьковщине, некоторые придумывают свои из подручных средств. В ход идут не только строительные шлемы, а женские прокладки.

«Защита на максималках от Чудо-маркета», – подписали кадр в сети из магазина сети «Чудо-маркет» в Харькове, на котором кассирша работает в настоящем шлеме.

«Название придумайте сами», – не хватило слов для описания снимка из отделения новой почты, куда зашел харьковчанин с прокладкой на лице.

«Самоизоляция уровня ХХ»: на фото из сети можно увидеть, как харьковчане заклеивают картоном окна квартиры на первом этаже.

В сети креативность жителей города собрала много реакций и комментариев.

«Денег на шапочку из фольги видимо не хватило», «Оригинально», «Маска ежедневка», «Раз в месяц защитит», «Не стыдно ему? Фуфу», «А это нормально фотографировать человека на рабочем месте и выставлять в сеть?», – написали в сети.

Также много лайков собрала оригинальный металлический шлем от коронавируса, похожий на маску сварщика: «Сварщик Бендер», «Это компьютерная графика», «Бендер уже не тот», «Маска Кличко?», «Тони Старк?», «"Железный" вариант».

Напомним, автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.