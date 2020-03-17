В мережі показали, як працюють різні заклади і метрополітен у Харкові в перший день посиленого карантину

Кадри з'явилися в місцевих пабликах в телеграм і instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, вранці 17 березня продовжує працювати найбільший ринок Європи Барабашово у Харкові, метро, Південна залізниця.

Ринок Барабашово працює, з ранку у вівторок магазини відкриваються в звичайному режимі.

Відділення Нової пошти у Харкові продовжать свою роботу, однак тепер черга стоїть на вулиці, і кожна людина на відстані один від одної.

Однак на Південній залізниці зібралися співробітники в черзі «потилицею до потилиці». Зараз на Південному вокзалі в Харкові стоять сотні працівників залізниці. За попередніми даними, вони вишикувалися на роботу, а при вході в приміщення їм міряють температуру. Дистанція в півтора метра не дотримана.

«Кабмін прийняв рішення, от тільки метро в Харкові працює за розкладом і закриватися не збирається», – відзначили в мережі під фото входу в метро.

Проте, людей в метро набагато менше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавіруса. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Зокрема, за рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничний, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра. Більше того, Кабмін 18 березня забороняє перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.

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