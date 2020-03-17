В сети показали, как работают различные заведения и метрополитен в Харькове в первый день усиленного карантина

Кадры появились в местных пабликах в телеграм и инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, утром 17 марта продолжает работать самый большой рынок Европы Барабашово в Харькове, метро, ЮЖД.

Рынок Барабашово работает, с утра во вторник магазины открываются в обычном режиме.

Отделения Новой почты в Харькове продолжат свою работу, однако теперь очередь стоит на улице, и каждый человек на расстоянии друг от друга.

Однако на ЮЖД собрались сотрудники в очереди «затылок к затылку». Сейчас на Южном вокзале в Харькове стоят сотни сотрудников ЮЖД. По предварительным данным, они выстроились на работу, а при входе в помещение им меряют температуру. Дистанция в полтора метра не соблюдена.

«Кабмин решение принял, вот только метро в Харькове работает по расписанию и закрываться не собирается», – отметили в сети под фото входа в метро.

Однако, людей в метро намного меньше, чем обычно.

Отметим, что украинцев предупредили о введении жестких мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

В частности, по решению Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Более того, Кабмин с 18 марта запрещает перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах,

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принимать участие от 10 человек.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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