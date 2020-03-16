Геннадій Кернес відмовився виконувати вимоги Володимира Зеленського щодо коронавірусу

Увечері в понеділок, 16 березня, президент України звернувся до громадян та розповів про плани посилити заходи безпеки в країні у зв'язку з можливою епідемією коронавірусу. Серед озвучених ним обмежень було рішення про закриття всіх метрополітенів в країні на час карантину.

Проте, мер Харкова заявив, що не піде на цей крок.

«Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!..Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання», - заявив Кернес.

Свій виступ проти ініціативи президента він пояснив тим, що люди повинні якось їздити на роботу.

Крім того, на відміну від багатьох українських міст, Харків не став закривати кафе і ресторани, обмежившись нічними клубами і ринком «Барабашово».

Раніше ми повідомляли, що президент України записав нове відеозвернення, присвячений протистоянню пандемії. У ньому він підкреслив, що приклад Китаю показав всьому світу ефективність жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом.

«Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність союзники коронавіруса. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя і здоров'я українців», - заявив президент.

Він повідомив, що ввечері відбудеться засідання уряду, на якому будуть розглядатися можливі заходи для боротьби з епідемією.

Зеленський закликав Кабмін з 17 березня заборонити роботу ТРЦ, ресторанів та інших розважальних закладів в Україні. Також під забороною будуть масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії. Експорт продуктів харчування повинен бути обмежений за визначеним Кабміном списком.

Крім того, президент пропонує заборонити будь міжміське і міжобласне сполучення з 18 березня. Також пропонується закрити метро, маршрутних таксі перевозити не більше 10 пасажирів за раз, і до 20 пасажирів за раз – у тролейбусах, трамваях, автобусах і вагонах громадського транспорту.

Нагадаємо, українські міста закриваються один за іншим: повний список.

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