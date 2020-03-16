До нових температурних рекордів в найближчі п'ять днів далеко

Новий тиждень не побалує харків'ян сонцем, однак синоптики прогнозують поступове потепління повітря

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у понеділок, 16 березня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Вдень по області температура повітря прогріється 2-7 градусів тепла, в місті потеплішає до +3 +5.

У вівторок, 17 березня, також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер зміниться на південно-західний, швидкість – 7 - 12 метрів за секунду. Вночі похолодає до 2 – 7 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 4 – 9 градусів вище нуля.

Середа, 18 березня, не буде особливо відрізнятися від вівторка. Вночі температура повітря складе від нуля до п'яти градусів морозу, вдень потеплішає до 6 – 11 градусів вище нуля.

19 березня, у четвер, нічна температура з -3 підніметься до +2, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 градусів. Опадів у цей день не очікується, а сонце періодично з'являтиметься із-за хмар. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.

У п'ятницю, 20 березня, вночі температура буде плюсова: 2 – 7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 9 – 14 градусів вище нуля. Вітер з південно-західного знову зміниться на північно-західний.

Раніше ми розповідали, що землю накриє магнітна буря, і це станеться вже в четвер, 19 березня. Метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню позначку в G1, проте його наслідки відчують на собі не тільки метеозалежні українці, а й навіть ті, хто зазвичай не піддається подібним явищам.

Друга в цьому місяці магнітна буря очікується 27 березня, і вона також обіцяє бути помірною.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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