Новий тиждень не побалує харків'ян сонцем, однак синоптики прогнозують поступове потепління повітря
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Так, у понеділок, 16 березня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Вдень по області температура повітря прогріється 2-7 градусів тепла, в місті потеплішає до +3 +5.
У вівторок, 17 березня, також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер зміниться на південно-західний, швидкість – 7 - 12 метрів за секунду. Вночі похолодає до 2 – 7 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 4 – 9 градусів вище нуля.
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Середа, 18 березня, не буде особливо відрізнятися від вівторка. Вночі температура повітря складе від нуля до п'яти градусів морозу, вдень потеплішає до 6 – 11 градусів вище нуля.
19 березня, у четвер, нічна температура з -3 підніметься до +2, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 градусів. Опадів у цей день не очікується, а сонце періодично з'являтиметься із-за хмар. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.
У п'ятницю, 20 березня, вночі температура буде плюсова: 2 – 7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 9 – 14 градусів вище нуля. Вітер з південно-західного знову зміниться на північно-західний.
Раніше ми розповідали, що землю накриє магнітна буря, і це станеться вже в четвер, 19 березня. Метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню позначку в G1, проте його наслідки відчують на собі не тільки метеозалежні українці, а й навіть ті, хто зазвичай не піддається подібним явищам.
Друга в цьому місяці магнітна буря очікується 27 березня, і вона також обіцяє бути помірною.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
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