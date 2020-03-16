До новых температурных рекордов в ближайшие пять дней далеко

Новая неделя не побалует харьковчан солнцем, однако синоптики прогнозируют постепенное потепление воздуха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в понедельник, 16 марта, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем по области температура воздуха прогреется 2-7 градусов тепла, в городе потеплеет до +3 +5.

Во вторник, 17 марта, также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер сменится на юго-западный, скорость – 7 - 12 метров в секунду. Ночью похолодает до 2 – 7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 4 – 9 градусов выше нуля.

Среда, 18 марта, не особо будет отличаться от вторника. Ночью температура воздуха составит от нуля до пяти градусов мороза, днем потеплеет до 6 – 11 градусов выше нуля.

19 марта, в четверг, ночная температура с -3 поднимется до +2, а днем воздух прогреется до 9 – 14 градусов. Осадков в этот день не ожидается, а солнце периодически будет появляться из-за туч. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В пятницу, 20 марта, ночью температура будет плюсовая: 2 – 7 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 9 – 14 градусов выше нуля. Ветер с юго-западного снова сменится на северо-западный.

Ранее мы рассказывали, что землю накроет магнитная буря, и это произойдет уже в четверг, 19 марта. Метеоудар ожидается умеренно сильный и не превысит нижнюю отметку в G1, однако его последствия почувствуют на себе не только метеозависимые украинцы, но и даже те, кто обычно не поддается подобным явлениям.

Вторая в этом месяце магнитная буря ожидается 27 марта, и она также обещает быть умеренной.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.