Вихідні в Харкові і регіоні будуть хмарними і дощовими

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у суботу, 14 березня, синоптики прогнозують зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1 – 6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 7 – 12 градусів. При цьому вночі очікується сильний дощ. Вдень можливі опади у вигляді невеликого дощу, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду. Місцями можливі пориви до 15-20 метрів.

У неділю, 15 березня, обійдеться без істотних опадів, проте вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів нижче нуля. Вдень теж буде холодно: від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 15-20 метрів.

Раніше ми писали про те, що синоптик Леонід Горбань спрогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.

А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

Травень буде спекотний і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, спека, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю», - заявив синоптик.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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