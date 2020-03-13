Выходные в Харькове и регионе будут облачными и дождливыми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 14 марта, синоптики прогнозируют понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до 1 – 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов. При этом ночью ожидается сильный дождь. Днем тоже возможны осадки в виде небольшого дождя, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-20 метров.

В воскресенье, 15 марта, обойдется без существенных осадков, однако ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов ниже нуля. Днем тоже будет холодно: от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров.

Ранее мы писали о том, что синоптик Леонид Горбань спрогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю», - заявил синоптик.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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