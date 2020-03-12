Синоптики розповіли, яка погода буде в Харкові в п'ятницю, 13-го
У п'ятницю, 13 березня, в Харкові буде сонячно з ранку і похмуро під вечір. Також очікуються невеликі опади, інформує Politeka.net з посиланням на сайт Sinoptik.
Так, на Харківщині можливий невеликий дощ, а температура в п'ятницю сягне 9 градусів тепла вдень.
Вночі буде не більше 7 градусів тепла.
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Цікаво, що температурний рекорд в Харкові 13 березня був встановлений ще в 2001 році, коли температура повітря прогрілася до 17,3 градусів вище нуля. А самий холодний цей день був у 1928 році, коли харків'яни замерзли в 21,2 градусний мороз.
За народним віруванням, якщо 13 березня починався дощ, то це розцінювали як добру прикмету, що обіцяє тепле літо і багатий врожай пшениці.
Крім того, дивилися, як тане сніг навколо дерев, і робили висновки про те, якою буде погода на весну.
За астрономічними мірками 13 березня – це рубіж між зимовим і літнім півріччям.
Нагадаємо, що синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститися до -15 градусів.
А в травні, згідно з його прогнозом, відразу почнеться аномальна спека і посуха. Так, очікується, що вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.
"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
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