Синоптики рассказали, какая погода будет в Харькове в пятницу, 13-го

В пятницу, 13 марта, в Харькове будет солнечно с утра и пасмурно под вечер. Также ожидаются небольшие осадки, информирует Politeka.net со ссылкой на сайт Sinoptik.

Так, на Харьковщине возможен небольшой дождь, а температура в пятницу достигнет 9 градусов тепла днем.

Ночью будет не больше 7 градусов тепла.

Интересно, что температурный рекорд в Харькове 13 марта был установлен еще в 2001 году, когда температура воздуха прогрелась до 17,3 градусов выше нуля. А самый холодный этот день был в 1928 году, когда харьковчане замерзли в 21,2 градусный мороз.

По народным верованиям, если 13 марта начинался дождь, то это расценивали как хорошую примету, сулящую теплое лето и богатый урожай пшеницы.

Кроме того, смотрели, как подтаивает снег вокруг деревьев, и делали выводы о том, какой будет погода на весну.

По астрономическим меркам 13 марта – это рубеж между зимним и летним полугодием.

Напомним, что синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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