У мерії Харкова відповіли, введуть карантин в місті

В Україні продовжують обговорювати можливість запровадження загальнонаціонального карантину через епідемію коронавіруса. Так, представники міст країни під час засідання Кабміну, на якому вирішують це питання, заговорили про введення карантину і в Харкові. Про це повідомляє "Місто Х" з посиланням на слова першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Після того, як у Києві ввели карантин з 12 березня, харківський керівник поцікавився, чи не варто запровадити карантин і в Харкові.

"Всі чекаємо завтрашній день. Ми подивимося, яке рішення прийме Кабмін, проаналізуємо нашу ситуацію. Після цього ми звернемося до людей і приймемо всі заходи, які необхідні для того, щоб не було розповсюдження коронавіруса. Тому до завтра у нас тайм-аут", – пояснив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що київська влада вирішила ввести в українській столиці карантин. Про це стало відомо в середу, 11 березня. Згідно з повідомленням, з 12 березня в Києві закривають школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежать проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.

Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами будуть стежити санітарні лікарі.

Попередньо обмежувальні заходи вводять до кінця березня. Як відомо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що в разі виявлення коронавіруса в Києві можуть обмежити рух транспорту та навіть закрити метро. Правда, для цього спалах хвороби повинна бути масштабною.

Відзначимо, що в середу, 11 березня, відбудеться засідання Кабміну, на якому міністри можуть прийняти рішення про запровадження карантину по всій Україні. Крім цього, влада може ввести й інші серйозні обмежувальні заходи. Все це пов'язано зі стрімко розповсюджується коронавірусом.

Найімовірніше, карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні, а місцеві влади будуть приймати рішення, враховуючи ситуацію в населеному пункті. Правда, масові заходи, найімовірніше, заборонять по всій Україні.

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