У Харкові буде цілий день дощ

З'явився прогноз погоди в Харкові на середу

День буде хмарним - з самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Більш того, з великою ймовірністю в місті та області буде дощ. Інформація з'явилася на сайті Sinoptik, повідомляє Politeka.net.

Невеликий дощ підмочить харків'ян з самого ранку, а ближче до полудня перетвориться у справжню зливу.

До вечора середи опади трохи припиняться.

Також синоптики розповіли, що 11 березня вологість повітря в Харкові складе від 66 до 91%, а температура повітря прогріється від +7 до +12 градусів.

Схід сонця 11 березня буде у 05:53, а захід можна побачити у 17:35.

Також відзначимо, що в старовину погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.

Нагадаємо, що в Харкові метеорологи зафіксували вже 5 температурних рекордів за всю історію міста.

Так, 8 березня температура повітря піднялася до 17,1 градусів, значно перевищивши температуру в цей день 2017 року на 12,3 градусів, коли експерти зафіксували температурний рекорд в Харкові.

9 березня максимальна температура в регіоні ще піднялася до 18,6 градусів тепла. Попередній температурний максимум 13 градусів також був записаний в 2017 році.

Загалом, станом на 10 березня, в цьому місяці фахівці регіонального центру зареєстрували п'ять температурних рекордів.

Нагадаємо, що перший температурний рекорд березня в Харківському регіоні в цьому році був зафіксований 1 березня. Тоді повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси. Попередній рекорд цього дня становив плюс 9 градусів в 2016 році.

4 березня, коли харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках, температура піднялася ще вище. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

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