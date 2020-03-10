В Харькове будет целый день дождь

Появился прогноз погоды в Харькове на среду

День будет облачным - с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Более того, с большой вероятностью в городе и области будет дождь. Информация появилась на сайте Sinoptik, сообщает Politeka.net.

Небольшой дождь подмочит харьковчан с самого утра, а ближе к полудню превратится в настоящий ливень.

К вечеру среды осадки немного прекратятся.

Также синоптики рассказали, что 11 марта влажность воздуха в Харькове составит от 66 до 91%, а температура воздуха прогреется от +7 до +12 градусов.

Восход солнца 11 марта будет в 05:53, а закат можно увидеть в 17:35.

Также отметим, что в старину погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

Напомним, что в Харькове метеорологи зафиксировали уже 5 температурных рекордов за всю историю города.

Так, 8 марта температура воздуха поднялась до 17,1 градусов, значительно превысив температуру в этот день 2017 года на 12,3 градусов, когда эксперты зафиксировали температурный рекорд в Харькове.

9 марта максимальная температура в регионе еще поднялась до 18,6 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум в 13 градусов также был записан в 2017 году.

Всего, по состоянию на 10 марта, в этом месяце специалисты регионального центра зарегистрировали пять температурных рекордов.

Напомним, что первый температурный рекорд марта в Харьковском регионе в этом году был зафиксирован 1 марта. Тогда воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса. Предыдущий рекорд этого дня составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

4 марта, когда харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках, температура поднялась еще выше. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов. Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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