Три вихідних дні будуть у Харкові по-справжньому теплими

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 7 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі температура повітря складе чотири-дев'ять градусів тепла, вдень – +13 +18.

У Міжнародний жіночий день погода буде практично такою ж, як і в суботу, однак температура повітря 8 березня підніметься ще вище. Якщо вночі вона очікується на рівні трьох-восьми градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів сягнуть 14-19 градусів.

У понеділок, 9 березня, можливі опади. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень – 12-17 вище нуля.

Раніше ми писали, що Харкову належить новий абсолютний по температурі рекорд у березні. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів.

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля. Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

Цікаво, що в березні вже був зафіксований температурний рекорд. 1 березня повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси, такого ніколи не було. Попередній рекорд становив плюс 9 градусів в 2016 році.

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У природі несподівано рано активізувалися кліщі. Так, київський археолог Лаврентій Тарасевич на своїй сторінці в Facebook розповів, що на нього під час прогулянки в лісі "напали" кровососи.

"Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов в поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало ", - написав Тарасевич.

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